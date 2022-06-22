Дети до 7 лет смогут ездить в пригородных поездах Подмосковья бесплатно

С 22 июня текущего года в пригородных поездах Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) разрешили бесплатно ездить детям до семи лет. Нововведение распространяется на все регионы России, в том числе и на Московскую область.

Изменения приняты на основании Федерального закона от 11.06.2022 г. № 178-ФЗ «О внесении изменения в статью 83 Федерального закона «Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации».

Отмечается, что в пригородных поездах дети указанного возраста смогут ездить вообще без проездного документа, не потребуется приходить в кассу и просить какого-либо разрешения.

Ранее ездить на таких поездах бесплатно могли только дети до пяти лет. Тем, кому сейчас от пяти до семи лет, нужно было обязательно взять в кассе бесплатный билет. Для этого нужно было предъявить документы, подтверждающие возраст ребенка. Отдельно отмечается, что проезд детей во всех пригородных поездах разрешается только в сопровождении взрослых.