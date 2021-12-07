Более миллиона детей сделали прививку от гриппа в Подмосковье

Прививку от гриппа сделали уже более миллиона детей в Подмосковье. Вакцинация продолжается. Сначала педиатр проводит осмотр ребенка.

Как рассказала министр здравоохранения региона Светлана Стригункова, вакцинация остается единственным надежным способом защиты от гриппа.

Грипп — это опасное заболевание. Осложнения могут привести к печальным последствиям Светлана Стригункова.

Она добавила, что в Подмосковье выполнили уже свыше 95% плана по вакцинации детей от гриппа.

Прививку делают в детских садах, школах и поликлиниках, а записаться можно по телефону 122, через портал госуслуг или инфомат.

Найти ближайший пункт вакцинации поможет интерактивная карта Московской области.

Предприятия могут подать электронную заявку на выездную вакцинацию от гриппа. Для этого нужно заполнить анкету на сайте privivka.mz.mosreg.ru.