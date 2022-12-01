Подмосковье 01 декабря 2022, 17:27 Дети Балашихи смогут лечить зубы бесплатно прямо в школе

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В Балашихе планируют предоставить стоматологической поликлинике кабинеты в школах округа. Там установят все необходимое оборудование для профилактических осмотров и бесплатного лечения детей по полису ОМС.

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Возможность открытия детских зубных кабинетов в школах Балашихи обсудил главврач стоматологической поликлиники на личном приеме главы городского округа, секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Сергея Юрова. Прием прошел 1 декабря в отделении партии, расположенном в доме № 7 на Парковой улице.

«Основной вопрос — развитие нашей государственной поликлиники. В Балашихе по профилю стоматологии оказывают помощь две поликлиники. Наши мощности не удовлетворяют потребностям и запросам населения округа в оказании бесплатной помощи. Нам необходимы дополнительные площади для развития. Мы готовы принимать на работы новых специалистов, приобрести медицинское оборудование», — поделился главный врач Балашихинской стоматологической поликлиники № 1 Сергей Комаров.

Всего в ходе личного приема глава Балашихи принял трех жителей. Все запросы взяты на контроль.

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