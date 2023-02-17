Подмосковье 17 февраля 2023, 19:06 Детеныши нутрий стали любимцами в Николо-Угрешском монастыре в Дзержинском

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Животный мир Николо-Угрешского монастыря в Дзержинском пополнился семью детенышами нутрий, которые появились на свет этой зимой. Они — местные «звезды»: охотно фотографируются, выпрашивают у туристов угощения и с удовольствием едят с рук.

Маленькие нутрии активно осваивают пространство, не боятся подходить к людям и часто сами дергают лапками за подолы юбок. Таким образом они как бы намекают, что не прочь подкрепиться.

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«Я приезжаю из Москвы и очень люблю гулять здесь. В подворье и птицы, и нутрии, и другие животные. Поэтому всегда беру с собой пакетик овощей», — говорит посетительница монастыря Наталья, в руках которой нарезка из огурцов, яблок и моркови.

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Маленькие нутрии — любимцы местной публики. Они живо общаются с посетителями, интересуются содержимым пакетов и прячутся в гнезде лишь под напором местных голубей.

На территории обители живут также гуси, лебеди, утки, огари и казарки. Всех подкармливают монастырская братия и посетители.