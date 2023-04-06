Подмосковье 06 апреля 2023, 10:42 Детективные постановки показали на конкурсе режиссеров в Мытищах

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Второй этап конкурса режиссерских предложений прошел в театре «ФЭСТ» в Мытищах. Режиссеры представили на суд жюри детективные постановки.

Начинающие и опытные режиссеры показали детектив по-разному — нуар-мюзикл, сюжет с переменным жанром, драматургия. Всего во второй тур конкурса прошли 24 работы из 40. При этом 12 постановок жюри посмотрело очно и еще столько же в онлайн-формате.

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Оценивали их актеры театра «ФЭСТ». Они выберут восемь работ, которые пройдут в третий тур конкурса режиссерских предложений. Относятся к этому ответственно, ведь актерам предстоит сыграть в спектакле победителя.

«Это у нас уже шестая лаборатория. Были пьесы для подростков, пьесы, посвященные Великой Отечественной войне, комедии и так далее. В данный момент по многочисленным пожеланиям зрителей мы взяли тему детектив», — рассказал художественный руководитель театра драмы и комедии «ФЭСТ» Игорь Шаповалов.

Постановку победителя этого года зрители увидят уже в следующем театральном сезоне. За три года существования конкурса талантливые режиссеры показали на сцене театра «ФЭСТ» пять спектаклей.

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