Подмосковье 28 декабря 2023, 18:20 Детей в семейном центре в Электростали поздравили с Новым годом Unsplash

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Сотрудники МосОблЕИРЦ поздравили воспитанников семейного центра в Электростали с Новым годом. Ребятам вручили подарки в рамках проекта расчетного центра «Марафон добра».

С детьми водили хороводы, отгадывали загадки, рассказывали стихи и весело проводили время. Сотрудники МосОблЕИРЦ придумали необычную гирлянду: малыши срывали понравившуюся картинку, а взамен вешали свою открытку с пожеланиями.

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«В центре воспитываются дети из неблагополучных семей. Каждый ребенок здесь особенно нуждается в поддержке и ждет новогодних чудес. Мира, добра, чтобы мама была здорова, родители были рядом — такие похожие и светлые мечты у этих детей», — рассказала начальник управления МосОблЕИРЦ «Электросталь» Лилия Суркова.

Акцию «Марафон добра» проводят в Московской области четвертый год подряд. Накануне Нового года сотрудники расчетного центра готовят интересную программу, костюмы, собирают деньги на подарки и устраивают праздники в детских домах, интернатах и реабилитационных центрах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что для жителей и гостей Подмосковья подготовили обширную развлекательную программу. В праздники каждый сможет найти что-то по душе.

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