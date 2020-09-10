Детей в Подмосковье начали прививать от гриппа с 10 сентября

В Подмосковье 10 сентября стартовала кампания по вакцинации детей от гриппа. Региональные поликлиники уже получили современный отечественный препарат «Совигрипп».

Сделать своему ребенку прививку можно в любом медицинском учреждении, где есть детское отделение. Исключение составят мобильные комплексы.

Вакцинировать будут также в школах и детских садах и только с согласия родителей. Посещающие их дети относятся к одной из групп риска. Перед прививкой маленьких пациентов обязательно осмотрит врач. Ее отложат, если у ребенка будет температура. Насморк или больное горло противопоказаниями для введения вакцины не являются.

Планируется, что вакцинацию в Московской области пройдут более миллиона детей. В поликлиниках по месту прикрепления для этого действуют «дни здорового ребенка». В сады и школы направят мобильные бригады — врача и медсестру. Прививки сделают по заранее составленному графику.

В колледжах и вузах медицинские бригады направят, если желающих привиться от гриппа будет много. В противном случае придется идти на вакцинацию в поликлинику. На специализированном сайте можно выбрать пункт для прививки и узнать его адрес и часы работы.