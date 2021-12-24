Ключи от квартир получили шесть детей-сирот в Котельниках

Шесть детей-сирот получили 24 декабря ключи от новых квартир в городском округе Котельники. Почти все они переедут в новый микрорайон Парковый. Там есть магазины, современные детские площадки, построен детсад на 350 мест.

Одному из обладателей нового жилья квартиру по видеосвязи показала его опекун. Сам молодой человек сейчас служит в танковых войсках в Ногинске. Контракт он подписал на два года.

«Он очень рад! Конечно, он приезжает [домой], так как он [служит] по контракту, сейчас может спокойно приезжать в отпуск. <…> Я думаю, что уже после Нового года его отпустят на дня три точно», — поделилась она.

Глава городского округа Сергей Жигалкин рассказал, что в ближайшее время в этом микрорайоне начнут строить школу на две тысячи мест.

«Рядом находится Томилинский лесопарк, ну и, конечно же, наша гордость, в непосредственной близости — Казанский храм», — отметил он.

Однокомнатные квартиры детям-сиротам приобрели за счет средств Московской области. На эти цели было выделено более 30 миллионов рублей. Ремонт в них делать не нужно, вся отделка уже есть.