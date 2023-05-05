Подмосковье 05 мая 2023, 14:33 Детей с ОВЗ из Подмосковья пригласили на всероссийский конкурс рисунков о семье

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Жителей Московской области пригласили поучаствовать в восьмом Всероссийском инклюзивном конкурсе рисунков «Я художник — я так вижу». Свои работы смогут прислать дети и подростки с инвалидностью в возрасте от шести до 20 лет. Работы победителей представят на выставке в Музее Москвы.

В этом году темой конкурса стала «Семья в искусстве». Организатором выступило АНО «Колесо Обозрения». Планируется, что в мероприятии примут участие более 800 детей.

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«В этом году мы выбрали тему семьи, так как знаем из историй участников предыдущих лет, что часто члены их семьей помогают в выборе произведения искусства для интерпретации, приходят вместе на мастер-классы и церемонию награждения», — сообщила директор АНО Екатерина Шуваева.

Опорой для создания рисунков станут мировые произведения искусства на семейную тематику. Музеи-партнеры разработали для участников пошаговые инструкции по подготовке конкурсных работ и ролики с мастер-классами.

Это единственный конкурс в России, жюри которого состоит из представителей музеев из 18 городов России, в том числе Эрмитажа и Русского музея. Эксперты выберут более 100 победителей.

Конкурс проводится в два этапа. С 20 апреля по 31 июля участники будут регистрироваться, с 20 апреля по 20 августа организаторы будут принимать их работы. Результаты конкурса объявят 5 сентября. Награждение победителей и открытие выставки планируется в ноябре в Музее Москвы.

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