Детей с осложнениями после COVID-19 лечат в Химкинской больнице. Малыши идут на поправку

В Химкинской областной больнице лечат детей с осложнениями после COVID-19. Ребята уже поправляются. Врачи инфекционной реанимации помогли малышам справиться с инфекцией и ее последствиями для организма. Маленьких пациентов навестил губернатор Андрей Воробьев.

Химкинская областная больница, как и многие другие клиники Подмосковья, во время пандемии принимала пациентов с COVID-19. Недавно в детское инфекционное отделение поступили малыши с очень тяжелыми осложнениями.

«К нам сейчас поступило трое детей из разных городов Московской области с редким осложнением, очень тяжелым, это постковидная мультисистемная воспалительная реакция. Это очень редкое состояние и очень тяжело протекающее. Нам удалось справиться с этим состоянием, и дети уже идут на поправку», — пояснил главный врач больницы Владислав Мирзонов.

Благодаря профессионализму врачей инфекционной реанимации дети скоро отправятся домой. А пока их навестил губернатор Андрей Воробьев. Он поддержал маленьких пациентов, подарил игрушки для поднятия духа и пожелал скорейшего выздоровления.

Глава региона поблагодарил за отверженный труд врачей больницы. Все они внесли большой вклад с борьбу с коронавирусной инфекцией.

Источник фото: пресс-служба губернатора Московской области

«Праздник прошел, но дело не в празднике, а в ваших делах, в поступках, которые совершали многие врачи, и вы в том числе. Химки, Солнечногорск, Воскресенск, Мытищи и Одинцово, Красногорск приняли основной удар по COVID. Сейчас, дай-то Бог, все позади. То, что наши врачи сделали, — дорогого стоит», — сказал Андрей Воробьев.

Команду медиков поблагодарил и главный врач Химкинской областной больницы Владислав Мирзонов.

«Что касаемо своих коллег: я горжусь ими, потому что реально было страшно, страшно заболеть, страшно работать в этих условиях, страшно бросить семью и не знать, как они. Но вот никто не думал о себе, все пошли работать. Когда сил и средств стало не хватать и личного состава, мы мобилизовали всех, кто работал в непрофильных корпусах. И те пошли. А потом мы мобилизовали и узких специалистов поликлиник для работы в первичном звене. Никто не роптал, никто не стонал. Я горжусь своей командой и искренне им благодарен», — сказал Мирзонов.

За особые заслуги перед Московской областью и большой вклад в борьбу с пандемией Андрей Воробьев наградил команду медиков Химкинской больницы грамотами и орденами.