Спасение из воды и огня. Девять детей наградили за героизм в Подмосковье

Девять детей из Подмосковья наградили за спасение людей. Это обычные ребята, каждый из которых уже успел проявить истинные отвагу и мужество. Губернатор Андрей Воробьев, вручая им медали, подчеркнул, что перед ним — настоящие герои.

На церемонии награждения собрались ребята в возрасте от 11 до 16 лет. За их плечами уже стоят истории героизма и мужества.

Артему Шулапову 14 лет. Однажды ночью он резко проснулся, почувствовав запах дыма. Сразу разбудил маму, брата и сестру, а после, выпрыгнув в окно, вывел их из горящего дома. Но сам вместе с мамой начал тушить огонь подручными средствами.

А Никите Манжуле 13. Как-то раз, отдыхая на детской площадке, он услышал крики девочки. Юноша не задумываясь бросился в холодную воду спасать ребенка. И это лишь часть историй про подростков-героев.

Очень рад видеть вас. Молодых ребят, которые, несмотря на возраст, сделали шаг, совершили поступок. Вы дети с разных территорий. Наша встреча уже становится традиционной Андрей Воробьев.

Губернатор наградил детей в День Героев Отечества. По его словам, однажды ему рассказали, что от простого человека герой отличается способностью рискнуть ценой своей жизни.

«Я хочу вас поблагодарить, поздравить. Мне очень приятно, что Валентина Ивановна Матвиенко, Совет Федерации и мой отец тоже сопровождают этот проект „Дети-герои“. С удовольствием сегодня вручу вам награды», — добавил Воробьев.

Он отметил, что родители детей наверняка гордятся ими. Мамы и папы ребят тоже присутствовали в зале.

По словам губернатора, награжденные подростки проявили истинное мужество, несмотря на юный возраст.