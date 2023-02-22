Подмосковье 22 февраля 2023, 21:55 Детей мобилизованных научили печь блины на Масленицу в Солнечногорске

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В Солнечногорске для детей мобилизованных жителей провели мастер-класс по выпечке блинов на Масленицу. Ребята узнали секреты приготовления блюда и попили чай.

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«В преддверии Масленицы мы приехали в наш колледж „Подмосковье“. Пригласили с собой две семьи, чьи папы сейчас находятся в зоне проведения специальной военной операции», — сообщил глава округа Константин Михальков.

Перед приготовлением дети надели поварскую форму. Им помогали преподаватели и студенты колледжа «Подмосковье».

Ребята узнали, что молоко обязательно должно быть холодным — тогда тесто будет нежным и пористым. Для получения тонких блинов важна рецептура и соблюдение правильной очередности смешивания. Сначала необходимо смешать жидкие ингредиенты, а затем добавить сухие.

После мастер-класса дети отправились пробовать собственноручно сделанные блины.

Масленичные гуляния в Солнечногорске начнутся в субботу. В воскресенье на центральной площади округа всех желающих будет ждать большой флешмоб огромный хоровод. Всем гостям покажут концертную программу, устроят конкурс на самые вкусные блины, а после все вместе сожгут чучело и проводят зиму.

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