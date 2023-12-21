Подмосковье 21 декабря 2023, 16:58 Новогодний спектакль с подарками провели для детей участников СВО в Долгопрудном Михаил Раскин

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Благотворительную елку со спектаклем и подарками провели 20 декабря в ДК «Вперед» в Долгопрудном. Гостями праздника стали дети участников СВО.

Михаил Раскин Михаил Раскин Михаил Раскин Михаил Раскин Михаил Раскин

Ребятам показали специальный новогодний спектакль «Потерялся Новый год» от долгопрудненского театра «Город». В подарок — сладости и плюшевые символы следующего года.

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Семья Коноваловых — одна их многих приглашенных на праздник. Анна и дочка Адель ждут своего мужа и папу с СВО. На спектакле девочке больше всех понравилась Баба-яга — это ее любимый сказочный персонаж. А главный супергерой в жизни, разумеется, папа.

«Муж участвует в СВО с первого дня. Он уже приезжал домой в отпуск, но свои ратные дела еще не закончил. Я желаю ему и всем нашим ребятам скорейшей и окончательной победы. Мы вас любим и ждем», — поделилась эмоциями Анна Коновалова.

Ранее дети бойцов СВО из Лобни получили подарки от губернатора Московской области Андрея Воробьева.

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