Детей из Подмосковья пригласили на конкурс рисунков о бережном отношении к водоемам | 360°

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Детей из Подмосковья пригласили на конкурс рисунков о бережном отношении к водоемам

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Самых младших жителей Подмосковья пригласили принять участие в экологическом конкурсе детских рисунков. Его будет проводить Федеральное агентство природных ресурсов и экологии России, соревнование работ будет тематическим. Основная тема рисунков, которые будут принимать на конкурс, — аккуратное и бережное отношение к водным ресурсам страны.

Конкурс проводится еще с 2014 года, он называется «Разноцветные капли». Он направлен на то, чтобы молодое поколение экологически просвещалось, чтобы среди школьников пропагандировались экологические знания водоохранной тематики.

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К участию в конкурсе приглашаются как самые маленькие художники, так и подростки. Возраст участников — от трех до 18 лет. Присылать свои работы можно до 30 сентября.

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Всего конкурс будет проводиться по десяти номинациям. Среди них, например, «Супергерой воды», «Берег добрых дел», времена года и другие. Предусмотрен и очень приятный для детей призовой фонд: победители получат сертификаты в хобби-гипермаркет «Леонардо», комплекты для творчества. Обладатель Гран-при получит iPAD, а победители в диджитал-рисунке — три графических планшета.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, как можно онлайн быстро и комфортно узнать все о самых интересных событиях региона.

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