Подмосковье 17 ноября 2023, 12:24 Детей из Подмосковья пригласили на конкурс рисунков «Мой врач-супергерой» Unsplash

Читать 360tv в

Жителей Подмосковья пригласили принять участие во флешмобе «Мой врач-супергерой». Его приурочили ко Всемирному дню педиатра.

Как рассказали в Минздраве Подмосковья, организатором флешмоба стал НИКИ детства. По словам руководителя учебного центра института Екатерины Пасновой, участники создадут собирательный образ врача-супергероя.

Реклама

«Малыши рисуют на листе бумаги суперсилу, которой они бы хотели наделить своего врача. Сами или с помощью родителей в нескольких строчках под рисунком поясняют, зачем ему нужна именно эта суперспособность», — рассказала она.

Отправить рисунки желающие могут на почту DoctorSuperHero@yandex.ru до 19 ноября. В письме нужно указать тему «Мой врач-супергерой», а также город и поликлинику. Итоги подведут 20 ноября.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о трудоустройстве еще 500 медиков по льготной программе «Приведи друга». Большинство из них пришли на работу в больницы Красногорска, Сергиева Посада, Пушкино, Раменского, Реутова и Луховиц.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».