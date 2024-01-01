Подмосковье 01 января 2024, 19:23 Детей из Павловского Посада научили делать игрушки из ваты в дореволюционной технике Алёна Притула

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В Павловском Посаде провели мастер-класс по изготовлению елочной игрушки из ваты. Его устроили для детей в городском парке.

Ведущая мероприятия Дарья рассказала, что этим ремеслом занимается уже три года. За одно занятие, заметила она, сложную работу сделать невозможно — это кропотливый труд, который требует терпения. Каждый новый слой ваты, пропитанный клеем, должен как следует просохнуть.

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Игрушки можно полностью собрать за одно занятие, но после этого работе нужно несколько дней просохнуть возле батареи.

Для мастер-класса Дарья выбрала красный цветок с желтой серединой — пуансеттию. В народе он больше известен как Рождественская звезда. Для его создания понадобилась стопка ватных дисков, смешанный с краской клей, палочка, небольшая баночка и кисточка.

Алёна Притула Алёна Притула Алёна Притула Алёна Притула

Легче делать игрушки из ваты без перчаток, чтобы лучше чувствовать материал, но для детей приготовили одноразовые перчатки и фартуки, чтобы не испачкаться. Они по одному пропитывали ватные диски с клеем и краской и вытягивали в форму лепестка, выкладывая заготовки в банку под руководством ведущей.

Когда в середине осталось совсем маленькое отверстие, туда установили тычинки — небольшие кусочки проволоки с бусинами на концах. В финале мастер-класса цветок сняли с банки и посыпали блестками. Каждый участник высушит свою игрушку дома. Через два дня ее можно будет повесить на елку. После мастер-класса все желающие отправились на чаепитие.

В последние годы игрушки из ваты снова входят в моду и у мастеров стоят довольно дорого. У жителей Павловского Посада есть возможность научиться делать такие игрушки самостоятельно: на базе комплексного центра соцобслуживания и реабилитации «Павлово‑Посадский» Дарья регулярно проводит занятия, где делится своими техниками.

В рамках программы «Зима в Подмосковье» в Павловском Посаде ежедневно проходят различные мероприятия. Проект инициировал губернатор региона Андрей Воробьев.

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