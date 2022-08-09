Детей из ДНР и ЛНР познакомили с работой подмосковных полицейских

Как взять отпечатки пальцев и раскрыть преступление по горячим следам — об этом ребятам, приехавшим из Луганской и Донецкой народных республик, рассказали сотрудники УМВД Химок.

А рамках акции «Знакомство с профессией» ребятам организовали экскурсию и провели несколько занятий.

Секретами профессии с юными гостями поделились следователь, криминалист и инспектор по делам несовершеннолетних. Ребята не только узнали, как общаться с незнакомцами на улице, но и смогли заглянуть в унифицированный чемоданчик — в нем все, что необходимо для фиксации улик на месте происшествия.

У здания МВД детей встречали сотрудники ДПС. Они напомнили детям правила дорожного движения, подарили светоотражающие браслеты и показали свои служебные мотоциклы.

«Сейчас благодаря администрации городского округа Химки проводится пилотный проект — создаются профильные классы, которые в дальнейшем будут поступать в университет МВД либо переходить к нам на службу по окончании 11-го класса. Таких в городском округе Химки будет три класса», — сообщил начальник УМВД России по городскому округу Химки Игорь Янчук.

В конце встречи детям вручили подарки от химкинского МВД и футбольного клуба «Динамо»: мячи, теннисные ракетки и футболки. Затем ребят ждал еще один сюрприз — будущих полицейских пригласили на футбольный матч «Химки» — «Торпедо».

«Мы продолжаем оказывать помощь жителям ДНР и ЛНР, которые прибыли в наш округ. Соцработники помогают найти работу, жилье, оформить президентские социальные выплаты — в Химках оформлено более тысячи заявок», — отметил глава Химок Дмитрий Волошин.