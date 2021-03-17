Десятый ребенок родился у жительницы Электростали

Врачи родильного дома Электростальской центральной городской больницы приняли роды у многодетной мамы. У женщины родился десятый ребенок. На этот раз на свет появился мальчик. Его рост составил 58 сантиметров, а вес 4890 граммов. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Московской области.

Врачам родильного дома пациентка давно знакома. Все ее дети появились на свет именно в Электростальской центральной городской больнице.

«Мы стараемся создать безопасные и комфортные условия для мам и новорожденных. Приятно, когда наши старания замечают и когда к нам возвращаются за вторым, третьим и, как в данном случае, за десятым ребенком», — рассказала заведующая акушерским отделением Электростальской центральной городской больницы Ольга Куприянова.

Она отметила, что многодетная семья планирует еще раз вернуться в родильный дом. Сейчас мама с ребенком чувствуют себя хорошо и готовятся к выписке.

В родильном доме Электростали работают опытные врачи. Для сложных случаев есть современные оборудованные отделения детской и взрослой реанимации, а также специальное отделение для выхаживания детей. Именно поэтому будущие мамы выбирают эту больницу для рождения ребенка.

Подмосковные семьи после рождения ребенка получают из бюджета региона 20 тысяч рублей для ухода за детьми. С начала 2021 года специальную выплату для новорожденных уже получили 8357 семей. Деньги поступают на расчетный счет заявителя за десять рабочих дней.