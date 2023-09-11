Подмосковье 11 сентября 2023, 18:58 Десятый поток образовательной бизнес-программы «Экспортный форсаж» стартовал в Подмосковье Unsplash

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Десятый поток образовательной программы для предпринимателей «Экспортный форсаж» стартовал в Подмосковье. Его участниками стали 17 представителей бизнеса Московской области.

Обучение продлится три месяца. Участникам помогут прокачать свои экспортные навыки и расскажут об особенностях работы на международных рынках.

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Выпускники предыдущего потока успешно завершили обучение в июле. Подробнее ознакомиться с условиями программы и стать участником будущих потоков можно на сайте Фонда поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области.

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