Десятки жителей Чехова вышли на акцию поддержки российской спецоперации

Жители Чехова организовали акцию поддержки российских солдат и президента. Десятки человек с флагами и табличками в руках выстроились в форме буквы Z. Этот символ изображают на российской военной технике.

Буква Z на военной технике означает «За победу». Жители Чехова выстроились в форме этой буквы на площади у Обелиска, поставленного в честь 25-летия победы советских войск над фашизмом.

«Много организаций, люди здесь, которые прошли боевые действия, участвовали афганцы, участвовали в Чечне, очень много ребят, кто с боевым опытом, ветеранов», — рассказал руководитель пограничного движения г. о. Чехов Михаил Баранов.

Акцию поддержки анонсировали в местных соцсетях. На площадь пришли не только те, кто когда-то стоял на передовой, но и обычные люди. Флаги и таблички с символом Z взяли в свои руки даже студенты и дети.

«Я пришел чисто поддержать, чисто поддержать ребят. Сказать, что мы о них знаем, мы их помним и поддерживаем», — подчеркнул российский боксер и олимпийский чемпион Александр Поветкин.

На площади развернули полевую кухню и угощали всех желающих гречкой с тушенкой и горячим чаем.

«В поддержку нашей армии, в поддержку нашего верховного главнокомандующего Владимира Владимировича Путина. Хотелось бы поддержать наших ребят, которые занимаются делом, проводя спецоперацию», — сказал российский боксер Денис Лебедев.

Такого рода мероприятия сейчас набирают оборот и проходят повсеместно. Жители Чехова отметили, что еще не раз готовы принять участие в подобной акции.