Десятки рабочих мест создали в новом цехе сборки мебели в Щелкове

Новый цех сборки мягкой мебели появился в Щелкове. Здесь смогут работать около 60 человек. Это отметили в Мининвесте Подмосковья.

Предприятие открыла компания «Мебель Импэкс Опт». Об этом сообщила министр инвестиций Московской области Екатерина Зиновьева. При полной загрузке мощностей здесь смогут работать 60 человек Екатерина Зиновьева. По ее словам, в проект вложили около 90 миллионов рублей. Компания занимается производством мебели с 2013 года. Она входит в Торгово-промышленную палату Щелкова. Ранее Зиновьева рассказала, что торговые фирмы Подмосковья смогут стать участниками проекта «Производительность труда».