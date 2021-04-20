facebook_pixel
    20 апреля 2021, 15:55

    Десятки рабочих мест создали в новом цехе сборки мебели в Щелкове

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Новый цех сборки мягкой мебели появился в Щелкове. Здесь смогут работать около 60 человек. Это отметили в Мининвесте Подмосковья.

    Десятки рабочих мест создали в новом цехе сборки мебели в Щелкове | Изображение 1

    Предприятие открыла компания «Мебель Импэкс Опт». Об этом сообщила министр инвестиций Московской области Екатерина Зиновьева.

    При полной загрузке мощностей здесь смогут работать 60 человек

    Екатерина Зиновьева.

    По ее словам, в проект вложили около 90 миллионов рублей. Компания занимается производством мебели с 2013 года. Она входит в Торгово-промышленную палату Щелкова.

    Ранее Зиновьева рассказала, что торговые фирмы Подмосковья смогут стать участниками проекта «Производительность труда».