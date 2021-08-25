Десятки новых рабочих мест создадут в Красногорске благодаря заводу детских вещей

Фабрику, производящую чулочно-носочные изделия для детей, построили на северо-западе Подмосковья. На ней создадут 60 новых рабочих мест для жителей. Это проект компании «Красногорская трикотажная мануфактура».

Фирма выпускает изделия под маркой «Лукоморье», а еще это поставщик продукции для бренда Mothercare в России.

Как сообщила министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева, эта компания и областное правительство заключили соглашение о строительстве завода в 2019 году.

Бизнес-климат Московской области улучшается с каждым годом. Мы видим, что появляются все новые предпринимательские проекты, а также расширяются действующие Екатерина Зиновьева.

Компания получила земельный участок для фабрики в аренду без проведения торгов. Завод построили в Красногорске.

Ранее Зиновьева рассказала, что Подмосковье — это крупный кластер для создания детских товаров.