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    25 августа 2021, 16:20

    Десятки новых рабочих мест создадут в Красногорске благодаря заводу детских вещей

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Фабрику, производящую чулочно-носочные изделия для детей, построили на северо-западе Подмосковья. На ней создадут 60 новых рабочих мест для жителей. Это проект компании «Красногорская трикотажная мануфактура».

    Десятки новых рабочих мест создадут в Красногорске благодаря заводу детских вещей | Изображение 1

    Фирма выпускает изделия под маркой «Лукоморье», а еще это поставщик продукции для бренда Mothercare в России.

    Как сообщила министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева, эта компания и областное правительство заключили соглашение о строительстве завода в 2019 году.

    Десятки новых рабочих мест создадут в Красногорске благодаря заводу детских вещей | Изображение 2

    Бизнес-климат Московской области улучшается с каждым годом. Мы видим, что появляются все новые предпринимательские проекты, а также расширяются действующие

    Екатерина Зиновьева.

    Компания получила земельный участок для фабрики в аренду без проведения торгов. Завод построили в Красногорске.

    Десятки новых рабочих мест создадут в Красногорске благодаря заводу детских вещей | Изображение 3

    Ранее Зиновьева рассказала, что Подмосковье — это крупный кластер для создания детских товаров.