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    14 октября 2021, 18:43

    Десятки новых рабочих мест создадут в Егорьевске благодаря заводу лекарств

    Мининвест Подмосковья: завод лекарств создаст 20 новых рабочих мест в Егорьевске

    Анастасия Аброськина, Анастасия Сазонова

    Фармацевтический завод создаст 20 новых рабочих мест в Егорьевске. Современный корпус построила компания «Гедеон Рихтер-Рус».

    Десятки новых рабочих мест создадут в Егорьевске благодаря заводу лекарств | Изображение 1

    Как рассказала министр инвестиций Подмосковья Екатерина Зиновьева, здесь появятся цеха для производства, фасовки и упаковки лекарств.

    На предприятии дополнительно будет создано 20 рабочих мест

    Екатерина Зиновьева.

    В проект вложили 950 миллионов рублей. За 25 лет работы в Подмосковье компания «Гедеон Рихтер-Рус» инвестировала в свои производства свыше 11 миллиардов рублей.

    «Она обеспечила работой уже 450 жителей Подмосковья», — отметила Зиновьева.

    Это дочерняя компания Gedeon Richter Ltd — крупнейшего в Европе производителя лекарств со штабом в Венгрии.

    Подмосковный завод выпускает 25 вариаций лекарств, а это антибактериальные, сердечно-сосудистые, противоязвенные препараты и не только.