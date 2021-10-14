Десятки новых рабочих мест создадут в Егорьевске благодаря заводу лекарств

Фармацевтический завод создаст 20 новых рабочих мест в Егорьевске. Современный корпус построила компания «Гедеон Рихтер-Рус».

Как рассказала министр инвестиций Подмосковья Екатерина Зиновьева, здесь появятся цеха для производства, фасовки и упаковки лекарств.

На предприятии дополнительно будет создано 20 рабочих мест Екатерина Зиновьева.

В проект вложили 950 миллионов рублей. За 25 лет работы в Подмосковье компания «Гедеон Рихтер-Рус» инвестировала в свои производства свыше 11 миллиардов рублей.

«Она обеспечила работой уже 450 жителей Подмосковья», — отметила Зиновьева.

Это дочерняя компания Gedeon Richter Ltd — крупнейшего в Европе производителя лекарств со штабом в Венгрии.

Подмосковный завод выпускает 25 вариаций лекарств, а это антибактериальные, сердечно-сосудистые, противоязвенные препараты и не только.