Десятки бродячих собак отловили во Фрязине с начала года. Теперь они привиты и чипированы

В подмосковном Фрязине стало больше бродячих животных. Жалобы регулярно поступают на телефон единой диспетчерской службы. Муниципалитет активно борется с проблемой: с начала года уже отловили 36 собак.

Пойманных собак отлавливают при помощи наркоза. Потом животных отправляют в приют для передержки в Переславль-Залесский, где ветеринары их кастрируют, стерилизуют, вакцинируют и чипируют — прикрепляют к уху специальную бирку. Затем собак возвращают обратно.

«Если гражданин увидел на улице собаку с биркой в ухе, то ему необходимо знать, что никакой опасности она не представляет, все процедуры с ней уже проведены», — отметила Влада Бойкова, главный эксперт управления жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, транспорта и связи во Фрязине.

Источник фото: телеканал «360»

Таксистов-нелегалов выявили в Подмосковье. Им грозит штраф и изъятие автомобиля Подробнее

Кстати, в муниципалитете есть специальный реестр безнадзорных животных. Сведения передают в Министерство сельского хозяйства Московской области. Чаще всего жалобы поступают через портал «Добродел» и единую дежурно-диспетчерскую службу. Срок исполнения заявки — три дня. Если животное ведет себя агрессивно, то отловить его должны за три часа.

Необходимые и своевременные меры уже успели оценить жители: «Две мои знакомые дворняги, которых кормлю на свой страх и риск, недавно получили клипсы на уши. Значит, что-то заработало. Собаки живы, чувствуют себя хорошо», — поделилась Екатерина Лисакович.