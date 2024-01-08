Подмосковье 08 января 2024, 01:14 Десятки аварийных бригад отправили на восстановление подачи тепла в дома Климовска Восстановлением подачи тепла в Климовске занялись девятки аварийных бригад

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Ликвидация последствий коммунального ЧП в микрорайоне Климовск в Подольске продолжается — на место прибыли десятки аварийных бригад со всего Подмосковья. Перед ними поставлена задача оперативно восстановить подачу тепла и воды в дома после аварии на котельной «КСПЗ».

Работы будут вести в круглосуточном режиме.

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Местные жители обогревают холодные квартиры электроприборами и электрообогревателями, поэтому АО «Мосводоканал» подогнал мобильный генератор для подпитки подстанции, чтобы обеспечить повышенное энергопотребление.

Ранее вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин рассказал, что жителям Климовска, пострадавшим из-за отключения тепла, сделают перерасчет за отопление и компенсируют затраты на использование электрообогревателей. По его словам, в февральских платежках за январь за отопление выставят ноль, а все убытки — взыщут с владельцев котельной.