Десятитысячный малыш родился в Раменском перинатальном центре

В Раменском центре материнства и детства почти за три года работы родился десятитысячный малыш. Для родителей ребенок стал первым. Об этом рассказала пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области.

Перинатальный центр в Раменском начал работать в ноябре 2017 года. 6 октября в нем появился на свет десятитысячный ребенок.

«Сегодня в нашем центре появился десятитысячный младенец. Это девочка весом 2870 граммов и ростом 48 сантиметров. Роды прошли без осложнений. Это первый ребенок в семье. Родители проживают в нашем городском округе, в деревне Старково. Мама с малышкой чувствуют себя хорошо. Несколько дней мы их понаблюдаем и скорее всего, в пятницу отпустим домой», — отметил заведующий Центра материнства и детства в Раменском Борис Марченко.

Раменский перинатальный центр — один из пяти в регионе, которые были построены по программе президента. В центре материнства и детства оказывают высококвалифицированную медицинскую помощь беременным, роженицам и новорожденным, в том числе с патологиями.