Десятитысячный малыш родился в перинатальном центре Наро-Фоминска

В перинатальном центре Наро-Фоминска родился десятитысячный ребенок. Матвей появился на свет 25 ноября в 12.50.

Мальчик Матвей с весом 3,55 килограмма и ростом 54 сантиметра — второй для родителей и десятитысячный для перинатального центра. Его родители Ольга и Сергей — жители города.

Роды у счастливой мамы принимал главный врач Наро-Фоминского перинатального центра Людмила Кещьян.

«Губернаторская программа создания перинатальных центров и реформирования системы родовспоможения в Подмосковье стартовала в 2014 году. Наро-Фоминский перинатальный центр, открывший двери для будущих мам в 2017 году, стал первым, число рожденных детей в котором достигло 10 тысяч», — отметила заместитель министра здравоохранения Московской области Светлана Лазарева.

Она отметила, что благодаря программе губернатора в Подмосковье снизились показатели смертности младенцев. А современная техника в центрах позволяет врачам выхаживать детей, родившихся раньше срока, в том числе — с экстремально низкой массой тела.

ГБУЗ МО «Наро-Фоминский перинатальный центр» принимает пациенток с 30 июня 2017 года. Сейчас это крупное многопрофильное медучреждение, которое обслуживает восемь муниципалитетов. Среди них городские округа: Наро-Фоминский, Можайский, Рузский, Волоколамский, Шаховской, Одинцовский, Истра и Лотошино.