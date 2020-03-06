Десятилетняя скрипачка покоряет мир. Люся Выговская получила в Подмосковье помощь с поездкой в Швейцарию

В свои десять лет Люда Выговская оставила за плечами 23 международных инструментальных конкурса. Юной скрипачке из подмосковного Чехова аплодируют в Кремле, Большом театре и по всему миру. А начался музыкальный путь Люси еще в детстве, когда она сказала родителям: «Хочу играть!».

И вот — ежедневные репетиции, подъемы в четыре часа утра. Мама девочки ушла с престижной должности, чтобы ездить с дочкой на занятия и концерты. Теперь за возможность работать с девочкой борются даже в Швейцарии.

Успехи Люси отметил и губернатор Московской области. Андрей Воробьев помог ей осуществить мечту: в конце марта скрипачка отправится на престижный международный фестиваль Interlaken Classics в Швейцарии. Средств на дорогостоящую поездку у девочки не было. Теперь перед ней открылась возможность повысить свое мастерство у одного из лучших в мире педагогов по скрипке Захара Брона. Его мастер-классы станут частью программы фестиваля.

«Спасибо Андрею Юрьевичу за то, что помог мне с этой поездкой. Она состоится с 23 по 29 марта. Я буду участвовать в мастер-классах Захара Брона и надеюсь получить новые знания», — сказала Люда Выговская.

Девочку и ее маму губернатор поздравил с наступающим Международным женским днем в Доме правительства Московской области. Подарил цветы и плюшевого медведя. Даже подметил, что он и Люся родились в один день — 14 апреля.

Сейчас скрипачка обучается в Центральной музыкальной школе при Московской консерватории имени Чайковского. Она постоянно участвует в концертах Международного благотворительного фонда Владимира Спивакова и, несмотря на юный возраст, уже получала личное поздравление и подарок от президента России Владимира Путина.