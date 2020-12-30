Десятилетняя девочка из Королева посмотрела балет в Большом театре благодаря «Елке желаний»

Осуществилась мечта десятилетней Арины Шпилевской из Королева: вместе с мамой девочка посетила Большой театр и посмотрела балет «Щелкунчик». Это произошло благодаря «Елке желаний»: губернатор Подмосковья Андрей Воробьев прочитал желание школьницы и пообещал его исполнить.

Мама девочки Анастасия Шпилевская рассказала, что Арина начала интересоваться балетом около трех лет назад. При этом никто в семье никак с ним не связан — девочка впервые увидела выступление балерины в мультике.

«Где-то года три назад Арина начала интересоваться планшетом, YouTube. Я ей стала включать потихоньку мультики. Первое, что она увидела, — это балерин в мультике. После этого я решила поставить ей просто балет, открыла первую попавшуюся постановку. Арина увидела, заинтересовалась, начала дома воспроизводить те движения, которые она видела», — рассказала Анастасия Шпилевская.

После того как мама заметила явный интерес Арины к балету, они пошли в спортивный магазин. Там девочке купили гимнастический наряд с юбкой и чешки — Арине нельзя вставать на пуанты из-за болезни. Однако и такая замена девочке очень понравилась.

Она дома переодевается, включаем YouTube, включаем постановку балета (она может быть любая) — и Арина кружится в танце дома. Очень любит балерин и все, что связано с балетом Анастасия Шпилевская.

Мама поддерживает интерес дочери к балету — вместе с Ариной они посещают различные представления, на которых выступают балерины. Однако в Большом театре семья побывала впервые — и Анастасия, и Арина получили много незабываемых впечатлений.

Перед началом представления Арине с мамой провели экскурсию по театру и рассказали историю балета. Больше всего девочку заинтересовали наряды профессиональных балерин — пуантам и юбке она уделила отдельное внимание. Сотрудники театра даже разрешили их потрогать.

«Ей интересны сама пачка, сами пуанты — что можно потрогать, она ведь не балерина. Она еще не совсем понимает историю балета, но как танцует балерина, сам танец — ей очень интересно. Мы впечатлены очень, мы впервые здесь. Мы с Ариной посещаем разные подобные места, но в Большом театре мы ни разу не были», — отметила мама девочки.

Сама постановка Арине очень понравилась. Девочка не смогла выбрать лучшую балерину и сказала, что любит их всех.

«Я ошеломлена. Главное, понравилось очень ребенку — она сидела и очень внимательно наблюдала за действием», — отметила мама девочки.

В театр приехал и губернатор Московской области Андрей Воробьев, который исполнил желание Арины. Он прочитал его в рамках проекта «Елка желаний»

Мама говорит, что Ариша включает на YouTube разные сцены балета и смотрит, то есть она серьезно увлечена. Мне кажется, эмоции ее переполняют Андрей Воробьев.

Источник фото: телеканал «360»

Арине 10 лет, девочка учится в третьем классе. Из-за состояния здоровья она проходит программу на домашнем обучении. Кроме этого, девочка занимается с педагогом-психологом, учителем-логопедом, тифлопедагогом, а также ходит на плавание и дополнительные занятия в реабилитационном центре.

Традицию исполнять желания детей с жизненными трудностями завел президент России Владимир Путин. Позже к ней присоединились губернаторы по всей стране. С момента появления «Елки желаний» власти выполнили заветные мечты почти восьми тысяч детей. Заявки для участия в проекте принимались до 15 декабря, а желания продолжат исполнять даже после Нового года — до 28 февраля. Участвовать в проекте могут не только дети, но и тяжелобольные люди старше 60 лет.