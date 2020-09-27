Десятиклассница из Серпухова получила титул «Мисс талант Подмосковья»

Жительница подмосковного Серпухова Дарья Шаврина стала финалисткой и лауреатом регионального конкурса «Мисс Подмосковье Сегодня». Девушка учится в десятом классе.

Жюри также присудило школьнице специальный приз «Мисс талант Подмосковья».

Известно, что девушка принимала участие в телевизионном шоу «Голос. Дети» пять лет назад. Кроме того, школьнице не впервой становиться призером. Она уже занимала лидирующие позиции на многих международных и всероссийских творческих конкурсах.

Ранее стало известно, что сборная Московской области стала серебряным призером в первенстве России по регби среди юношей до 18 лет. Результат спортсменов высоко оценил министр физической культуры и спорта Подмосковья Роман Терюшков.

Накануне три жителя Подмосковья прошли в финал конкурса «Лидеры России. Политика», передает «Утро.ру». Всего к дальнейшему участию приглашены 50 человек.