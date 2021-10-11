Десять жителей Балашихи стали лауреатами премии «Мы рядом ради перемен»

Десять жителей Балашихи вошли в число лауреатов премии губернатора Московской области «Мы рядом ради перемен». Они стали лидерами в номинациях «Территория перемен» и «Место перемен». Участники из Балашихи присоединились к онлайн-церемонии награждения из конференц-зала городской администрации.

В 2021 году на участие в премии было подано 6640 заявок, 170 проектов представили жители Балашихи. Большинство из них участвовали в номинации «Место перемен».

Источник фото: Евгений Гибадуллин

Одним из лауреатов в ней стала Ирина Соломатина — педагог, который обучает на дому детей с ОВЗ. Она освоила и внедрила в свою работу метод сенсорной интеграции, который позволяет ее воспитанникам легче усваивать специальную индивидуальную программу, разработанную для учащихся с особенностями развития.

«Я работаю на дому с детьми со множественными нарушениями речи. К ним необходим определенный подход. Эти дети тяжело усваивают эту индивидуальную программу, соответственно, я начала искать новые методы, чтобы помочь им справиться. Я первый раз в таком масштабном конкурсе, и вот так удачно сложилось, хотя я совершенно не была готова ко всему этому. Я еще не до конца осознала, но очень рада», — поделилась Ирина Соломатина.

Источник фото: Евгений Гибадуллин

В этом году представить проекты можно было в четырех номинациях. Кроме «Места перемен», это «Область перемен», «Округ перемен» и «Территория перемен». Общий призовой фонд составил 80 миллионов рублей.

За проекты областного значения лауреаты премии получили по одному миллиону рублей, за муниципальные инициативы — по 450 тысяч рублей, за инициативы для населенного пункта — по 150 тысяч рублей, за локальные инициативы — по 50 тысяч. Авторам 10 самых ярких проектов вручили по миллиону рублей в рамках спецпремии губернатора «Перемены Подмосковья».