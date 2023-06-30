Подмосковье 30 июня 2023, 14:34 Десять выпускников из Мытищ получили 100 баллов на ЕГЭ по математике и русскому языку

Читать 360tv в

Двое выпускников из Мытищ получили 100 баллов на ЕГЭ по математике и еще восемь — на экзамене по русскому языку. Результаты учеников школ округа являются одними из лучших в Московской области.

Сдача ЕГЭ является важным моментом для выпускников. Каждый стремится получить максимальные баллы. Успехи стобалльников отражают их усердие, трудолюбие и стремление к знаниям.

Реклама

Две ученицы школы № 6 — Яна Пасько и Полина Волегова набрали 100 баллов по математике. По русскому языку высший балл получили Анжелика Авдюшева из школы № 32, Александра Цуркан из школы «Вектор», Варвара Торопова из школы «Логос М», Даниил Снадкин из школы № 27, Ани Саакян и Анна Оганисян из школы № 19, Матвей Коновалов из лицея № 15 и Алина Дрягина из школы «Классика-М».

Своим примером ребята показывают, что при должных усилиях и упорстве можно достичь успешного результата.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».