Десять воспитанников детского дома в Егорьевске нашли свою семью за время пандемии

Воспитанники детского дома «Преображение» в Егорьевске весь праздничный день провели в поисках сладких подарков. Ключ от них спрятали в заветном сундуке. Конфеты, мороженое и настольные игры — поздравление с Днем защиты детей от губернатора. В этом году праздник особенный: сразу десять детей нашли приемных родителей.

Такого в практике детского дома еще не было. И, как говорится: «не было бы счастья, да несчастье помогло». С началом пандемии и до смягчения режима повышенной готовности ребят временно распределили по семьям.

«Ребятки наши оказались в семьях сотрудников, в приемных семьях, в ресурсных семьях. И вот ребята уже настолько стали членами семьи, что 10 наших ребят переданы на постоянную форму устройства», — рассказала Александра Рачкова, замдиректора по воспитательной работе.

Теперь в «Преображении» воспитывают 32 ребенка. Но впереди, уверены педагоги, еще несколько усыновлений. По крайней мере, все к этому идет. Детям все больше нравится жить на новом месте, а некоторые временные родители планируют стать постоянными.

Подарок в честь праздника получили все воспитанники подмосковных детских домов. В День защиты детей ребята получили сладости и настольные игры от губернатора региона.