Десять воспитанников детского дома в Егорьевске нашли свою семью за время пандемии
Такого в практике детского дома еще не было. И, как говорится: «не было бы счастья, да несчастье помогло». С началом пандемии и до смягчения режима повышенной готовности ребят временно распределили по семьям.
«Ребятки наши оказались в семьях сотрудников, в приемных семьях, в ресурсных семьях. И вот ребята уже настолько стали членами семьи, что 10 наших ребят переданы на постоянную форму устройства», — рассказала Александра Рачкова, замдиректора по воспитательной работе.
Теперь в «Преображении» воспитывают 32 ребенка. Но впереди, уверены педагоги, еще несколько усыновлений. По крайней мере, все к этому идет. Детям все больше нравится жить на новом месте, а некоторые временные родители планируют стать постоянными.
Подарок в честь праздника получили все воспитанники подмосковных детских домов. В День защиты детей ребята получили сладости и настольные игры от губернатора региона.