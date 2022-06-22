Десять тысяч свечей зажгли в День памяти и скорби в Дмитрове

В ночь на 22 июня, в День памяти и скорби о начале Великой Отечественной войны, на Перемиловской высоте в Яхроме прошла всероссийская акция «Огненные картины войны». Там собрались волонтеры и активисты, депутаты и молодогвардейцы. Они собрали множество свеч и выложили из них фигуру советского солдата-освободителя. Кроме того, была создана надпись «Дмитров помнит» из 10 тысяч свечей.

Каждый год по всей России загораются свечи в память о тех, кто в военные годы был вынужден рисковать своей жизнью ради чести и свободы своей родины. Во всех городах воинской славы проходят памятные акции. В Дмитрове собрались больше ста человек. Прошла минута молчания в память обо всех, кто отдал свои жизни во времена Великой Отечественной войны.

«Перемиловская высота в Яхроме — порог в победный 45-й год, ведь именно отсюда началось контрнаступление наших войск в битве под Москвой. На алтарь Победы свои жизни положили 28 миллионов наших соотечественников — только чтобы весь мир получил право на жизнь», — прокомментировал глава Дмитровского городского округа, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Илья Поночевный.

Есть возможность принять участие в акции и у тех, кто не сможет прийти в места проведения мероприятий. В стране проходит всероссийская онлайн-акция «Свеча памяти», каждый россиянин может зажечь виртуальную свечу на сайте деньпамяти.рф в знак памяти о погибших.