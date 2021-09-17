Десять тысяч саженцев посадили в Одинцовском округе в Международный день охраны озонового слоя

На десять тысяч деревьев стало больше в Одинцовском округе. Их высадили в Международный день охраны озонового слоя «Столото» и РусКлиматФонд.

РусКлиматФонд и «Столото» встретились в Одинцовском округе в рамках акции «Посади лес», чтобы внести вклад в восстановление экологии Подмосковья. Подробнее об акции можно узнать здесь.

Источник фото: телеканал «360»

«Такую акцию мы проводим уже не первый раз. Проводим мы ее совместно с РусКлиматФондом. Это наш небольшой вклад и первый шаг в восстановление экосистемы в Московской области», — сказала Екатерина Тутон, заместитель гендиректора по устойчивому развитию холдинга S8 Capital (владелец — Армен Саркисян).

Источник фото: телеканал «360»

Акция прошла не только в Подмосковье. Деревья сажали еще в Волгоградской и Челябинской областях. В других регионах лес сильно пострадал от пожаров. А вот в Московской области, на участках Шараповского лесничества, в прошлом году провели санитарную рубку. Деревья здесь атаковал жук-короед.

Источник фото: телеканал «360»

«Глобальные изменения климата коснутся каждого из нас. Это мы видим уже сейчас: аномальная жара, лесные пожары, нашествие жуков-короедов. И это будет продолжаться с большей интенсивностью. Для того, чтобы человечеству выжить, наша планета должна вытащить счастливый билет. Благодаря таким действиям, таким акциям мы сможем этого достичь», — отметила президент РусКлиматФонда Марианна Мунтяну.

Источник фото: телеканал «360»

Весь процесс контролируют специалисты по восстановлению лесного фонда. Они и подобрали породу для высадки — ей стала сосна обыкновенная. К дереву относятся бережно — аккуратно пересаживают в новую почву.

Источник фото: телеканал «360»

Для сотрудников «Столото» акция стала еще и образовательной. Экологи рассказали, как пользоваться благами цивилизации и при этом минимизировать вред природе.

Источник фото: телеканал «360»

Всего в трех регионах посадили 32 тысячи саженцев сосны, дуба и клена. Это снизит воздействие парникового эффекта и смягчит последствия изменения климата. По подсчетам экологов, в будущем эти деревья поглотят более двух тысяч тонн диоксида углерода.