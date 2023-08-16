16 августа 2023, 13:32
Десять спортсменов и тренеров наградили благодарственными письмами ко Дню физкультурника в Одинцове
День физкультурника отпраздновали в Лазутинском парке в Одинцове. Для гостей провели развлекательные программы, а также наградили благодарственными письмами 10 спортсменов и тренеров округа.
Праздник посетило около тысячи человек. Гости соревновались в перетягивании каната и беге в трек-валенках, поучаствовали в забеге на тысячу метров, освоили йогу, дыхательную гимнастику цигун и многое другое на мастер-классах.
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Самые юные участники тоже не скучали — для них организовали заезды на лыжероллерах. На «Веселых стартах» за 1-е место боролись сразу всей семьей.
Не обошлось и без заслуженных наград — благодарственные письма вручили 10 выдающимся спортсменам и лучшим работникам этой сферы.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил финал турнира на Кубок Александра Овечкина и поблагодарил организаторов и спортсменов.
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Одинцово
Спортсмены
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