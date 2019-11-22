Десять семей Подольска улучшили жилищные условия в 2019 году по муниципальной программе

В 2019 году свидетельства о праве на получение социальной выплаты для приобретения жилого помещения или для создания объекта индивидуального жилищного строительства получили 10 молодых семей Подольска. Все они реализовали их и уже переехали в свои новые квартиры. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Максимальная сумма свидетельства на получение социальной выплаты составила более 2,3 миллиона рублей, минимальная — около 1,2 миллиона рублей. Объем произведенных выплат в 2019 году бюджетов трех уровней составил около 15 миллионов рублей, а общий объем выплат вместе со средствами самих семей — более 40 миллионов рублей.

Глава Подольска Николай Пестов отметил, что за 12 лет более 140 семей городского округа смогли улучшить жилищные условия благодаря действию муниципальной программы «Жилище». В основном это семьи с детьми, многие из которых — многодетные.

Источник фото: администрация городского округа Подольск

«Финансирование программы осуществляется из трех бюджетов — федерального, областного и муниципального. Уже сформирован список участников программы на получение жилищных субсидий в следующем 2020 году — в нем еще 10 семей. Нам хотелось бы, чтобы в перспективе таких семей становилось все больше», — подчеркнул Николай Пестов.

Многодетная мама и участница программы «Молодая семья» Любовь Баранова рассказала, что до участия в программе она, ее муж и трое сыновьей жили впятером в квартире площадью 46 квадратных метров. Но с появлением четвертого ребенка — дочки — вопрос о просторной квартире встал ребром.

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«Именно тогда мы собрали все необходимые документы и подали заявку на участие в программе „Молодая семья“. Девочка растет, и ей нужна отдельная комната», — пояснила Любовь. Первый взнос в размере 2,3 миллиона рублей на просторную четырехкомнатную квартиру площадью 90 квадратных метров в новостройке молодой семье был предоставлен в виде сертификата именно по этой программе.

«Оставшуюся сумму мы взяли в ипотеку. Ремонт с мужем сделали сами. И сегодня у двухлетней Насти своя уютная комната в девичьих розово-белых тонах, а у сыновей комната другая — мальчишеская», — поделилась Любовь Баранова.

Источник фото: администрация городского округа Подольск

По условиям участия в программе для улучшения жилищных условий, общая площадь приобретенных жилых помещений должна быть выше учетной нормы на человека в том муниципальном образовании, где приобретается жилье. Возраст каждого из супругов не должен превышать 35 лет, а проживать они должны в Московской области. Воспользоваться полученным сертификатом нужно в течение семи месяцев. Муниципальная программа городского округа Подольск «Жилище» рассчитана до 2024 года.

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» муниципальной программы «Жилище» действует в Подольске с 2007 года. За этот период 144 молодые семьи улучшили свои жилищные условия, реализовав свидетельства о праве на получение социальной выплаты для приобретения жилого помещения или для создания объекта индивидуального жилищного строительства. Общий объем финансирования из федерального, областного и местного бюджетов составил более 132 миллионов рублей.