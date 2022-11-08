Десять призывников Богородского округа отправились служить на Северный флот | 360°

Подмосковье 08 ноября 2022, 16:30 Десять призывников Богородского округа отправились служить на Северный флот

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Честь служить на борту мощного боевого корабля «Адмирал Левченко», по размерам сопоставимого с крейсером, выпала десяти призывникам из Богородского округа. Парней торжественно проводили на Северный флот.

Когда Сураджаддин Джаборов узнал, что из сотен призывников для службы на противолодочном корабле «Адмирал Левченко» выбрали именно его, был очень взволнован. Согласился с радостью, чем вызвал гордость друзей и родных. Парень занимался боксом и даже завоевывал призовые места на региональных турнирах. Надеется, физподготовка и воля к победе помогут ему на службе.

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Кроме Сураджаддина еще девять перспективных новобранцев из Богородского округа отправились служить на Северный флот России. Ребята достойно показали себя при отборе, и теперь их ждут активная военно-морская подготовка и дальние походы.

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«Я вам хочу сказать, что море — это круто. Вы увидите, что это такое, увидите мощь наших вооруженных сил, поймете актуальность проблем, которые сегодня нужно решать. Защита Отечества стоит во главе угла», — обратился к новобранцам военный комиссар Ногинска, Электростали и Черноголовки Михаил Борисов.

«Уверен, что вы не подведете ни своих родителей, ни своих близких. Наш округ будет вами гордиться. В добрый путь! Семь футов под килем!» — сказал парням глава Богородского округа Игорь Сухин.

После напутствий каждому призывнику вместе с путевками на корабль вручили икону и именные командирские часы.

Богородский округ уже 25 лет поддерживает шефские связи с элитными подразделениями Вооруженных сил России. За это время службу на боевом корабле успели пройти более 500 юношей.

Центры поддержки мобилизованных и их семей продолжают работу в Подмосковье. Большой вклад в помощь жителям внесли волонтеры. За эту работу их поблагодарил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.