Десять подростков из Подмосковья наградили медалью «За проявленное мужество»

Уже 7 лет награду Совета Федерации вручают детям, которые совершают настоящие подвиги.

Спасают утопающих

Пять детей из двух округов получили сегодня медали за спасение утопающих.

В городском округе Лотошино наградили троих юных друзей — 16-летнего Анатолия Елкина, его брата, 14-летнего Евгения и 14-летнего Никиту Журавлева.

8 июня текущего года во время отдыха на берегу реки Лама в деревне Ошейкино ребята вытащили из воды женщину и ее четырехлетнюю дочь, которые решили искупаться в реке, но, попав в сильный поток воды, не смогли самостоятельно из нее выбраться. Юноши, не медля ни секунды, бросились спасать утопающих и помогли им выбраться на берег.

На вопрос, считают ли они себя героями, ребята ответили «нет».

«Мы не считаем свой поступок героическим, мы думаем, что на нашем месте каждый поступил бы именно так. Так или иначе, в будущем мы хотим помогать людям. Моя главная мечта — стать спасателем, для этого я планирую поступить в пожарно-спасательный колледж», — прокомментировал Женя.

Иван Бережной и Георгий Румянцев спасли мальчика в Раменском.

«У нас есть небольшой, но довольно глубокий котлован. Мы с другом увидели, как туда спустились ребята искупаться. Вдруг один из них скрылся под водой. Я нырнул, и вытащил его на берег. Он не дышал. Мы сделали искусственный массаж сердца, и мальчик пришел в себя», — рассказал Иван.

Тушат пожары

Награды вручили 16-летним студентам 1-го курса Тучковского филиала «Московского политехнического университета» Валерию Зеленову и Роману Конкину; в Рузском округе — ученикам Орешковской средней общеобразовательной школы 15-летнему Никите Кузнецову и 14-летнему Даниилу Петрову, а также 17-летнему Ивану Черневскому. Ребят наградил заместитель начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Сергей Щетинин.

В Рузском округе наградили ребят, которые помогли потушить крупный пожар. Подростки быстро убрали строительный мусор и, не дожидаясь пожарных, принялись гасить пламя.

«Когда мы увидели, что горит лесопилка, тут же решили тушить — огонь мог распространиться по полю и привести к жертвам. Около лесопилки находились ведра, правда, старые — мы, как могли, затыкали в них дыры и носили воду, чтобы залить пламя», — поделился воспоминаниями один из героев Иван Черневский.

Нам приятно вручить награду тем ребятам, которые не проходят мимо человеческого горя. У нас в пожарной охране говорят так: если ты спас хотя бы одну человеческую жизнь, то свою жизнь ты прожил не зря. Самое ценное на свете — это человеческая жизнь. Ее ни за какие деньги купить нельзя Василий Вострухин начальник организационно-планового управления ГКУ «Мособлпожспас»

Гонятся за грабителями

16-летний Игорь Хлопенов из Щелкова обезвредил грабителя. Он увидел, как преступник вырвал из рук пожилой женщины сумку и мгновенно бросился на помощь. Юноша задержал вора и вызвал полицию.

«Я услышал крик и побежал на это место. Вокруг стояло несколько человек, но никто не пытался помочь бабушке. Я бросился в погоню за грабителем, страшно не было», — поделился Игорь Хлопенов.

Глава городского округа Жуковский Юрий Прохоров зачитал поздравление для юных героев от губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

«Поздравляю вас с высокой наградой и благодарю за проявленное мужество. Несмотря на юный возраст, вы совершили по-настоящему взрослый и отважный поступок — спасли утопающего ребенка, оказали ему первую помощь. Это было непросто и даже опасно. Но вы не прошли мимо и не растерялись. Действовали четко и уверенно. Рисковать собой ради другого человека — выбор героя, сильного духом мужчины. Хочу выразить признательность и уважение вам, вашим родителям и учителям, всем, кто научил вас не быть равнодушным к чужой беде. Оставайтесь в любой ситуации такими же решительными и смелыми. Желаю успехов, благополучия, надежных друзей рядом, удачи во всех добрых делах», — процитировал губернатора Юрий Прохоров.