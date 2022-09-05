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05 сентября 2022, 18:22

(обновлено: 05 сентября 2022, 19:49)

Подъезды в домах на улице Советской отремонтировали в Бронницах

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Ремонтные работы производились в домах 117, 114 и 112 на улице Советской. В Подмосковье продолжается реализация программы «Мой подъезд».

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Трехэтажные дома № 114 и 112 были построены в 1958 и 1960 годах. Здесь помещения общего пользования полностью обновлены — заменены окна и входные группы, перекрашены стены, отремонтированы полы, установлены новые почтовые ящики и перила. При этом жители участвовали в выборе дизайна и сами выбирали цвет краски.

«Приемка каждого подъезда проходит только при участии управдома, специалистов Управления технического надзора капитального ремонта и жителей домов. Именно так работает региональная программа «Мой подъезд», которая активно ведется в Подмосковье с 2016 года», — сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

За время работы программы в порядок привели более 97,4 тысячи подъездов в Подмосковье. План по ремонту на 2022 год выполнен на 75%».

По поручению губернатора Андрея Воробьева в Московской области проводят реформирование УК. Новый стандарт управляющих компаний вводят по всему региону.

ЖКХ

Бронницы

Ремонтные работы

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