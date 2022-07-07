Десять отрядов школьников «Чистогорье» уже неделю очищают Солнечногорск от мусора

Уже семь дней дети в ярких футболках активно работают над преображением городского округа Солнечногорск. На благо родного города трудятся десять бригад — семь на территории самого Солнечногорска, еще три — в территориальных управлениях.

Источник фото: телеканал «360»

«В этом году у нас 210 ребят от 14 до 17 лет и 10 инструкторов трудовых бригад, им уже от 18 лет», — сказала начальник отдела по организации и проведения мероприятий МЦ «Возрождение» Ксения Анциферова.

Дети разыскивают и приносят к урнам фантики и бутылки вместо тех, кто забыл это сделать. Еще в прицеле внимания — сухие ветки и коряги, которые портят внешний вид улиц.

Источник фото: телеканал «360»

График работы 5/2, все, как у взрослых, только трудовой день короче, по три часа 40 минут, с 9 утра до без двадцати час. И дети здесь трудятся не только за идею, каждый из них в конце месяца получит около 10 тысяч рублей.

Источник фото: телеканал «360»

Попасть в отряды мечтали в два раза больше детей. В этом году запись началась с апреля, заявки подали более 500 человек, но выбирали по-честному — самых быстрых.

Источник фото: телеканал «360»

В следующем году организаторы хотят увеличить количество мест. А нынешняя смена «Чистогорья» до конца июля продолжит выполнять поручения коммунальщиков и будет мониторить соцсети в поисках жалоб на грязные территории.