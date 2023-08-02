Подмосковье 02 августа 2023, 14:27 Десять новых социальных объектов построят в Солнечногорске к 2026 году Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

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Десять новых детских образовательных учреждений и других социальных объектов откроют в Солнечногорске к 2026 году. Сейчас в округе продолжается строительство трех детских садов и двух школ.

Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

Отделочные работы в детском саду на 100 мест в жилом комплексе «Мелодия леса» и детском саду на 170 мест в Андреевке уже подходят к концу. Вскоре их начнут готовить к открытию.

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Новый садик на 320 мест строится и в микрорайоне Рекинцо-2. Готовность объекта достигает 20%. Открыть его планируют в сентябре 2024 года.

Еще один детский сад на 250 мест построят на Советской улице в Поварове к 2025 году. Также с инвесторами прорабатывается вопрос строительства еще двух дошкольных учреждений в Радумле и жилом комплексе «Молодежный».

Школу на 1375 мест в деревне Голубое и пристройку к школе на 300 мест в Поварове откроют 1 сентября 2024 года. Кроме того, планируется возвести пристройки к гимназии № 6 и к Тимоновской школе. Эти объекты будут готовы к 2025 году.

«В школах Солнечногорья обучаются более 15 тысяч детей — почти на 30% больше, чем годом ранее. И сегодня перед нами стоит новый вызов — создать комфортные условия для воспитания и обучения юных жителей», — отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Напомним, что в округе также идет капитальный ремонт в Ржавской школе и лицее № 7, в детских садах № 32 и № 35. Работы завершат к сентябрю.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал тщательно контролировать ремонт школ в регионе.

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