Десять мостов и путепроводов капитально отремонтируют в Подмосковье за 2021 год

За год в Подмосковье капитально отремонтируют десять мостов и путепроводов. Это сделают по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Например, поврежденные балки пролетного строения заменят на путепроводе через железную дорогу около трассы А112 Чепелево — Вельяминово. Работы выполнят в районе третьего километра дороги.

В этом году расширят и мост через реку Оку, на 115-м километре М4 «Дон» по старому направлению. Габарит сооружения вырастет до 11,5 метра.

Отремонтируют пешеходный переход на 31-м километре трассы М7 «Волга». Обновят облицовку, освещение, сделают комфортные лестницы и пандусы.

Изменения коснутся также двух мостов. Один из них протянулся через реку Мочу на А107, второй — через Архангельские пруды на А109.

Кроме того, в порядок приведут путепроводы через трассы М5, М2 и М9, добавили в Минтрансе Подмосковья.

Ранее стало известно, что еще восемь железнодорожных станций Подмосковья модернизируют в 2021 году.