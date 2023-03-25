25 марта 2023, 14:25
Десять мероприятий пройдет в Ночь театра в Подмосковье
Во время всероссийской акции «Ночь театра» в Московской области пройдет 10 мероприятий. Об этом сообщили в министерстве культуры и туризма региона.
Химкинский драматический театр «Наш дом» приглашает на спектакль по пьесе Островского «На всякого мудреца довольно простоты». Спектакль покажут 25 марта.
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Также 26 марта Театр юного зрителя в Королеве проведет творческий вечер. В этот же день театр в Лобне «Камерная сцена» представит постановку «30 мгновений весны».
Уже 27 марта желающие смогут посетить творческую встречу-экскурсию в Московском Губернском театре. В ней поучаствует Губернаторский оркестр Московской области.
В этот же день в драматическом театре «Стрела» пройдет праздничный концерт для детей и взрослых. Также для жителей региона подготовили театральную встречу «в гостях у Сан Саныча» в экспериментальном музыкально-драматическом театре в Жуковском и капустник «Актеры тоже люди» в Серпуховском музыкально-драматическом театре.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил работников учреждений с Днем работника культуры.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
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