Подмосковье 25 марта 2023, 14:25 Десять мероприятий пройдет в Ночь театра в Подмосковье Министерство культуры и туризма Московской области

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Во время всероссийской акции «Ночь театра» в Московской области пройдет 10 мероприятий. Об этом сообщили в министерстве культуры и туризма региона.

Химкинский драматический театр «Наш дом» приглашает на спектакль по пьесе Островского «На всякого мудреца довольно простоты». Спектакль покажут 25 марта.

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Также 26 марта Театр юного зрителя в Королеве проведет творческий вечер. В этот же день театр в Лобне «Камерная сцена» представит постановку «30 мгновений весны».

Уже 27 марта желающие смогут посетить творческую встречу-экскурсию в Московском Губернском театре. В ней поучаствует Губернаторский оркестр Московской области.

В этот же день в драматическом театре «Стрела» пройдет праздничный концерт для детей и взрослых. Также для жителей региона подготовили театральную встречу «в гостях у Сан Саныча» в экспериментальном музыкально-драматическом театре в Жуковском и капустник «Актеры тоже люди» в Серпуховском музыкально-драматическом театре.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил работников учреждений с Днем работника культуры.

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