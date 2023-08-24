Подмосковье 24 августа 2023, 14:45 Десять лучших команд выступят на танцевальном фестивале в парке «Подрезково» в Химках Пресс-служба администрации г.о. Химки

Читать 360tv в

Фестиваль «Город танцует в парках» пройдет в Химках 27 августа. В парке «Подрезково» выступят 10 лучших команд со всего Подмосковья. Оценивать их будут именитые хореографы Егор Дружинин и Александр Могилев.

Среди участников фестиваля — танцоры в возрасте от 12 до 35 лет. В команды входит от двух до 25 человек.

Реклама

«Дети хотят танцевать, а родители хотят, чтобы дети образовывались в этом направлении. Вот пример выступлений финалистов проекта „Танцы“, они танцуют в свое удовольствие, зарабатывают и посвящают себя творчеству. Достойный пример. Ремесло, которое вызывает эмоции и уважение», — отметил руководитель проекта «Город танцует в парках» Егор Дружинин.

Первый этап конкурса проходил с 1 по 27 мая в 14 городских округах. Участие приняли почти 1700 человек. За танцевальным конкурсом следят более 40 тысяч человек. Победитель фестиваля станет известен 2 сентября.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в рамках проекта «Лето в Подмосковье» в регионе пройдут сотни фестивалей и других развлекательных мероприятий.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».