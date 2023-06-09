Подмосковье 09 июня 2023, 11:08 Десять колледжей Подмосковья вошли в топ-500 на всероссийском турнире Пресс-служба Министерства образования МО

Читать 360tv в

Всероссийский турнир «Лига Знаний: школы и колледжи» проходил с 24 марта при поддержке министерства просвещения России. В конкурсе приняли участие более 400 тысяч учащихся со всей страны. Об этом сообщили в пресс-службе министерства образования Московской области.

Турнир состоит из серии индивидуальных и командных игр для учащихся школ и колледжей. Организаторы проверяют логику и эрудицию конкурсантов, после чего отбираются по пять лучших учащихся в каждом учебном заведении. В финал проходят 89 лучших команд от каждого субъекта России.

Реклама

«В топ вошли десять колледжей Московской области. Мы благодарим педагогов и наставников, которые поддерживают стремление своих учеников к интеллектуальному развитию, и гордимся нашими эрудированными студентами», — добавили в пресс-службе.

Рейтинг ввели для поощрения учебных заведений с самыми эрудированными участниками.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что технологический лицей имени Долгих в Истре откроется 1 сентября. Он подчеркнул, что в Подмосковье также увеличилось количество флагманских школ, которые могут стать примером для остальных учебных заведений.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».