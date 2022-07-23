23 июля 2022, 00:34
Десять грузовиков со строительным мусором задержали в Подмосковье. Видео
В округе Мытищи задержали 10 грузовиков, пытавшихся незаконно сбросить строймусор
В Мытищах задержали 10 грузовиков, с которых планировали сбросить строительные отходы между поселком Пирогово и деревней Высоково, сообщил Tegeram-канал управления экологии муниципалитета.
От мусора хотели избавиться на землях сельскохозяйственного назначения в районе закрытого полигона Каргашино.
Автомобили и их водителей задержали сотрудники управления экологии вместе с ОБЭП, полицией, ГИБДД и ТУ Пироговский.
Нарушителей доставили в четвертый отдел полиции. Им предстоит дать показания. Въезд на территорию перекопали, чтобы предотвратить завоз отходов в будущем.