Десять грузовиков со строительным мусором задержали в Подмосковье. Видео

В Мытищах задержали 10 грузовиков, с которых планировали сбросить строительные отходы между поселком Пирогово и деревней Высоково, сообщил Tegeram-канал управления экологии муниципалитета.

От мусора хотели избавиться на землях сельскохозяйственного назначения в районе закрытого полигона Каргашино.

Автомобили и их водителей задержали сотрудники управления экологии вместе с ОБЭП, полицией, ГИБДД и ТУ Пироговский.

Нарушителей доставили в четвертый отдел полиции. Им предстоит дать показания. Въезд на территорию перекопали, чтобы предотвратить завоз отходов в будущем.