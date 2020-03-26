«Десяки проб в день». Как в лабораториях Подмосковья проходят исследования на COVID-19

Количество зараженных людей коронавирусом с каждым днем растет. Чтобы остановить распространение власти просят людей оставаться дома и не посещать людные места. А выявление инфекции взяли на себя новые подмосковные центры.

Один из двух центров в Подмосковье заработал в Красногорске на базе КВД. Сюда доставляют биоматериал пациентов с подозрением на 2019-nCoV. С понедельника лаборатория уже обработала десятки проб. Хорошая новость — все оказались отрицательными.

«В настоящее время мы исследуем до 30 проб в день. Пока работа проходит в тестовом режиме. Врач назначает тест на коронавирус всем, кто приехал из-за границы», — рассказала заведующая лабораторией «Красногорского кожно-венерологического диспансера» Нина Татару.

Самому сюда ехать не нужно. Более того — нельзя. Анализы на исследования в центр передаются только по предписанию врача. Только медик может понять, на какое заболевание у пациента подозрение.

Здоровым людям назначают пробу на коронавирус в том случае, если они в группе риска. Тем, кто прибыл из-за границы, контактировал с заболевшим инфекцией.

Простуженных граждан проверяют, если есть симптомы инфекционного заболевания, тяжелое течение ОРВИ или пневмония. Важно напомнить, решение принимает только врач.

«Первым делом пробы поступают в помещение для приема и регистрации биологического материала. Затем они попадают в ПЦР бокс, где проходят первый этап исследования. Диагностика проводится молекулярно-генетическим методом. Это самый долгий этап. На него уходит четыре часа», — отметила Татару.

По словам врача, тест-системы на коронавирус российского производства. Их производят в Новосибирске в научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор».

Завершающая стадия тестирования — это считывание результатов. Через два часа пробы пациентов красногорских больниц готовы. Все они показали отрицательные значения.

Точно также происходит и в другом подмосковном центре — в Серпухове. Он заработал в понедельник. Еще три лаборатории по исследованию на коронавирусную инфекцию планируется открыть в Подмосковье.

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