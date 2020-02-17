Марш-бросок по России. Десантники прошли тысячу километров до Дубны в честь 75-летия Победы

В марш-броске в честь 75-летия Победы 30 десантников прошли почти тысячу километров и достигли Дубны. По лесным просекам, вдоль шоссе, через города и поселки — по 60 километров в день — на лыжах, пешком, если снега нет — с лыжами на плече.

Вместе с однополчанами — Анастасия Кузнецова. Одна девушка из 30 бойцов. Всегда — в составе мужской роты. Она, как солдат Джейн, тренировалась в два раза больше, нагружала себя, чтобы не отставать.

«Конечно, мы с девчонками всегда занимались больше. Мы женщины, другая физиология. Помимо занятий спортивных, мы еще сами занимались», — сказала Анастасия Кузнецова, десантник.

В Дубне прибыли на мемориальный комплекс «Братские могилы». Это те, кто стартовал из Иваново. Из разных городов одновременно вышли отряды десантников, чтобы преодолеть маршрут, который проходит по всей России. На марш-броске — только лучшие, те, кто заслужил. Участие для них — как награда.

«Желающих было много. Отбор проводился не только в Костромском полку, но и в Ивановской дивизии. Принимали участие 200 человек. Из лучших 200 отобрали наиболее лучших. Так отобралось 30 лидеров», — сказал Алексей Зайцев, командир взвода десантников.

Источник фото: телеканал «360»

В Дубне не было боев во время Великой Отечественной войны. Но был организован полевой госпиталь. Здесь похоронены те, кто умер от ран. В память о погибших десантники возложили цветы, венки, прозвучал салют. В их честь почти 250 бойцов сейчас бегут 7,5 тысячи километров, преодолевая трудности.

Десантники организовали для дубненцев интерактивную выставку оружия и обмундирования. В восторге от тяжелых боевых бронежилетов были не только дети. И взрослые, как мальчишки, разглядывали автоматы, примерялись к ним, вспоминали службу в армии.

«У нас подобные автоматы были. Не такие современные и удобные. Но автомат Калашникова — самый надежный автомат. Этот модернизированный. Вот климатор, тактическая ручка, глушитель для бесшумной стрельбы, удобные магазины с отсекателем, телескопический приклад», — сказал Владимир Потапенко, и. о. главы г.о. Дубна.

После митинга бригада спецназа продемонстрировала приемы борьбы. Это было по-настоящему зрелищное шоу.

Из Дубны десантники выдвинулись в Одинцово, затем — на финишную прямую — в Наро-Фоминск. Там 18 февраля закончится всероссийская акция, которая проводится в память погибших в Великой Отечественной войне и в честь образования воздушно-десантных войск России.