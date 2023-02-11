Подмосковье 11 февраля 2023, 14:53 Десантники Клина посетили Донбасс и передали гуманитарную помощь солдатам

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Общественники Союза десантников Клина посетили Донбасс. Мужчины передали бойцам гуманитарную помощь. Ее собирают в рамках движения #своихнебросаем, в котором участвуют общественные, коммерческие организации, а также местные жители.

Недавно Александр Пахомов и Денис Филиппов вернулись с передовой. Помимо одежды и продуктов они передали адресные посылки, квадрокоптеры, тактическую обувь, обмундирование, медикаменты и другие необходимые предметы.

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«Нам позвонили и спросили: завтра сможем ли мы выехать? <…> Утром собрались, загрузили товар и выехали к ребятам», —сообщил председатель Союза десантников Клина Денис Филиппов.

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В зоне СВО выяснилось, что бойцам нужны спецкостюмы для маскировки от тепловизоров. Союз решил устроить на 23 февраля благотворительный концерт.

Каждому зрителю выдадут QR-код, перейдя по которому можно будет перечислить любую сумму в фонд. На собранные средства активисты приобретут необходимое оборудование. С ним они отправятся на фронт в марте.

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